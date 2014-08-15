احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة.
حضر الحفل لفيف من أهالي وأقارب العروسين، وجمع من الفنانين والإعلاميين والأعيان.
"العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ
احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة.
حضر الحفل لفيف من أهالي وأقارب العروسين، وجمع من الفنانين والإعلاميين والأعيان.
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"العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-15
احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
05:56 PM
"العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ
احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة.
حضر الحفل لفيف من أهالي وأقارب العروسين، وجمع من الفنانين والإعلاميين والأعيان.
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