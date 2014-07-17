"المسابقات" تجتمع مع ممثلي الأندية تمهيدًا للإعلان عن جدول دوري المحترفين

تعقد لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اجتماعًا يحتضنه فندق الفيرمونت بالعاصمة الرياض عند الرابعة من عصر السبت المقبل 17 من ذي القعدة الجاري، الموافق 20 يوليو 2019م، مع ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وسيشهد الاجتماع الذي يرأسه الأستاذ أحمد بن راشد الراشد رئيس لجنة المسابقات، عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم الرياضي 2020/2019، وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين؛ تمهيدًا للإعلان عن جدول الدوري الذي سينطلق في الـ22 من أغسطس المقبل.