بدء التقديم على الوظائف الصحية والإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

على برنامج التشغيل المباشر .. آخر موعد لتلقي الطلبات الخميس المقبل

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً، باستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمَن تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa.

‏ودعت الجامعة مَن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم رغبة الدخول إلى المسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7-5-1441 هـ.