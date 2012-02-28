بتوجيه وزير الداخلية .. اللواء المجيول نائباً لمدير شرطة الرياض

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية "حفظه الله" فقد صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين سعادة اللواء/سعد بن عبدالرحمن المجيول نائباً لمدير شرطة منطقة الرياض , وباشر مهام عمله وتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم , مباركين لسعادته الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن سعادة اللواء / سعد بن عبدالرحمن المجيول أحد الكوادر الأمنية المميزة شغل عديداً من المناصب وتولى كثيراً من المهام خلال مسيرته المهنية.