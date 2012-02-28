بتوجيه وزير الداخلية .. اللواء المجيول نائباً لمدير شرطة الرياض
بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية "حفظه الله" فقد صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين سعادة اللواء/سعد بن عبدالرحمن المجيول نائباً لمدير شرطة منطقة الرياض , وباشر مهام عمله وتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم , مباركين لسعادته الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن سعادة اللواء / سعد بن عبدالرحمن المجيول أحد الكوادر الأمنية المميزة شغل عديداً من المناصب وتولى كثيراً من المهام خلال مسيرته المهنية.
بتوجيه وزير الداخلية .. اللواء المجيول نائباً لمدير شرطة الرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-02-28
بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية "حفظه الله" فقد صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين سعادة اللواء/سعد بن عبدالرحمن المجيول نائباً لمدير شرطة منطقة الرياض , وباشر مهام عمله وتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم , مباركين لسعادته الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن سعادة اللواء / سعد بن عبدالرحمن المجيول أحد الكوادر الأمنية المميزة شغل عديداً من المناصب وتولى كثيراً من المهام خلال مسيرته المهنية.
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:00 PM
بتوجيه وزير الداخلية .. اللواء المجيول نائباً لمدير شرطة الرياض
بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير/عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية "حفظه الله" فقد صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام بتعيين سعادة اللواء/سعد بن عبدالرحمن المجيول نائباً لمدير شرطة منطقة الرياض , وباشر مهام عمله وتشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض "حفظه الله" في مبنى قصر الحكم , مباركين لسعادته الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن سعادة اللواء / سعد بن عبدالرحمن المجيول أحد الكوادر الأمنية المميزة شغل عديداً من المناصب وتولى كثيراً من المهام خلال مسيرته المهنية.