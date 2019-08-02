الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت"

أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد. وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.
أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد. وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.
أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد. وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.