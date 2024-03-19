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حقيقة تعرُّض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.. مسؤول يوضح

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، عدم صحة المعلومات المتداولة عن تعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.

وأوضح أنه يتم يوميًّا في البلاد رصد 3-4 زلازل غير محسوسة، وقال: هناك 76 محطة لرصد الزلازل على مستوى الجمهورية تحدّد حركة الزلازل؛ طبقًا لقناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى ما أُشيع عن قرب حدوث زلزال كبير في مصر، مضيفًا أنه تردّدت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق: العياط، أطسا، وأهناسيا، من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق؛ حيث جرى حثّ المواطنين على الخروج من البيوت إلى المناطق الزراعية.

وأكد المعهد بطلان تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

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حقيقة تعرُّض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.. مسؤول يوضح
سبق

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، عدم صحة المعلومات المتداولة عن تعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.

وأوضح أنه يتم يوميًّا في البلاد رصد 3-4 زلازل غير محسوسة، وقال: هناك 76 محطة لرصد الزلازل على مستوى الجمهورية تحدّد حركة الزلازل؛ طبقًا لقناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى ما أُشيع عن قرب حدوث زلزال كبير في مصر، مضيفًا أنه تردّدت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق: العياط، أطسا، وأهناسيا، من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق؛ حيث جرى حثّ المواطنين على الخروج من البيوت إلى المناطق الزراعية.

وأكد المعهد بطلان تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:20 PM

حقيقة تعرُّض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.. مسؤول يوضح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,292

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، عدم صحة المعلومات المتداولة عن تعرض مصر لزلزال كبير اليوم الخميس.

وأوضح أنه يتم يوميًّا في البلاد رصد 3-4 زلازل غير محسوسة، وقال: هناك 76 محطة لرصد الزلازل على مستوى الجمهورية تحدّد حركة الزلازل؛ طبقًا لقناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، نفى ما أُشيع عن قرب حدوث زلزال كبير في مصر، مضيفًا أنه تردّدت بعض الشائعات عن زلزال سيحدث في مناطق: العياط، أطسا، وأهناسيا، من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق؛ حيث جرى حثّ المواطنين على الخروج من البيوت إلى المناطق الزراعية.

وأكد المعهد بطلان تلك الشائعات، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل، وأهابت بالجميع التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

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