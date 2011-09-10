ألقت الشرطة الهندية، القبضَ على 4 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، عثرت معهم على مبالغ سعودية مزوّرة بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي. وذكرت تقارير هندية أن الشرطة ضبطت مع المتهمين الأربعة، 6 هواتف و5 جوازات سفر بنجلاديشية، وأن التحقيقات معهم ما زالت مستمرة عن مصادر الأموال وأسباب تزييفها. وأشارت إلى أن جميع المتهمين الأربعة قد تَوَرّطوا في الاحتيال على أحد الأشخاص الشهر الماضي، وحاولوا كذلك خداع شخص آخر قبل أيام عن طريق استبدال العملة السعودية المزيفة مقابل الحصول على العملة الهندية.

الهند.. القبض على 4 بنجلاديشيين بحوزتهم 10 آلاف ريال سعودي مزورة خالد علي سبق 2019-09-10 ألقت الشرطة الهندية، القبضَ على 4 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، عثرت معهم على مبالغ سعودية مزوّرة بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.

وذكرت تقارير هندية أن الشرطة ضبطت مع المتهمين الأربعة، 6 هواتف و5 جوازات سفر بنجلاديشية، وأن التحقيقات معهم ما زالت مستمرة عن مصادر الأموال وأسباب تزييفها.

وأشارت إلى أن جميع المتهمين الأربعة قد تَوَرّطوا في الاحتيال على أحد الأشخاص الشهر الماضي، وحاولوا كذلك خداع شخص آخر قبل أيام عن طريق استبدال العملة السعودية المزيفة مقابل الحصول على العملة الهندية.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 12:16 PM

الهند.. القبض على 4 بنجلاديشيين بحوزتهم 10 آلاف ريال سعودي مزورة بجانب هواتف و5 جوازات سفر والتحقيقات مستمرة حول مصادر الأموال





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ألقت الشرطة الهندية، القبضَ على 4 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية، عثرت معهم على مبالغ سعودية مزوّرة بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.

وذكرت تقارير هندية أن الشرطة ضبطت مع المتهمين الأربعة، 6 هواتف و5 جوازات سفر بنجلاديشية، وأن التحقيقات معهم ما زالت مستمرة عن مصادر الأموال وأسباب تزييفها.

وأشارت إلى أن جميع المتهمين الأربعة قد تَوَرّطوا في الاحتيال على أحد الأشخاص الشهر الماضي، وحاولوا كذلك خداع شخص آخر قبل أيام عن طريق استبدال العملة السعودية المزيفة مقابل الحصول على العملة الهندية.