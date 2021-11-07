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رئاسة الحرمين تحتفي بالذكرى السابعة للبيعة بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية

تأتي تحت رعاية الرئيس العام ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع عدة فعاليات ثقافية ومعرفية، بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص.

وتتضمّن الندوات العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تركز على جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما قدمته للحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية واهتمام، في شتى المجالات.

يُذكر أن الفعاليات ستقام في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة (قاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله) إضافة إلى ديوانية الرئاسة المستحدثة موخرًا.

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رئاسة الحرمين تحتفي بالذكرى السابعة للبيعة بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية
سبق

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع عدة فعاليات ثقافية ومعرفية، بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص.

وتتضمّن الندوات العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تركز على جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما قدمته للحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية واهتمام، في شتى المجالات.

يُذكر أن الفعاليات ستقام في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة (قاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله) إضافة إلى ديوانية الرئاسة المستحدثة موخرًا.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
02:38 PM

رئاسة الحرمين تحتفي بالذكرى السابعة للبيعة بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية

تأتي تحت رعاية الرئيس العام ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع عدة فعاليات ثقافية ومعرفية، بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص.

وتتضمّن الندوات العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تركز على جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما قدمته للحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية واهتمام، في شتى المجالات.

يُذكر أن الفعاليات ستقام في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة (قاعة الشيخ محمد السبيل رحمه الله) إضافة إلى ديوانية الرئاسة المستحدثة موخرًا.

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