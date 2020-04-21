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هنا تحويلات بديلة.. بدء استكمال مشروع تقاطع "عريف" مع "جدة القديم" بمكة

عمل ينطلق غداً وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة بالموقع

كشفت ‏‫وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدّسة عن استكمال لمشروع تنفيذ تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم، وسيتم تحويل الحركة المرورية للشوارع المحيطة في جميع الاتجاهات، آملة اتخاذ الحيطة واتباع اللوحات الإرشادية.

تفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بوكالة المشاريع، أنه سيتم استكمال مشروع تنفيذ تقاطع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم على النحو التالي:

1- يتم تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة الاتجاه إلى طريق عبدالله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيس خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبدالله عريف، مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع (الضيافة والزاهر) من أمام الجمعية الخيرية.

2- يتم استمرار حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر باتجاه جده القديم بالاتجاه نفسه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيس خلف النقابة العامة للسيارات.

3- يبدأ العمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 / 8 / 1441، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا تحويلات بديلة.. بدء استكمال مشروع تقاطع "عريف" مع "جدة القديم" بمكة
سبق

كشفت ‏‫وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدّسة عن استكمال لمشروع تنفيذ تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم، وسيتم تحويل الحركة المرورية للشوارع المحيطة في جميع الاتجاهات، آملة اتخاذ الحيطة واتباع اللوحات الإرشادية.

تفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بوكالة المشاريع، أنه سيتم استكمال مشروع تنفيذ تقاطع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم على النحو التالي:

1- يتم تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة الاتجاه إلى طريق عبدالله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيس خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبدالله عريف، مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع (الضيافة والزاهر) من أمام الجمعية الخيرية.

2- يتم استمرار حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر باتجاه جده القديم بالاتجاه نفسه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيس خلف النقابة العامة للسيارات.

3- يبدأ العمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 / 8 / 1441، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:54 AM

هنا تحويلات بديلة.. بدء استكمال مشروع تقاطع "عريف" مع "جدة القديم" بمكة

عمل ينطلق غداً وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة بالموقع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,794

كشفت ‏‫وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدّسة عن استكمال لمشروع تنفيذ تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم، وسيتم تحويل الحركة المرورية للشوارع المحيطة في جميع الاتجاهات، آملة اتخاذ الحيطة واتباع اللوحات الإرشادية.

تفصيلاً، أعلنت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بوكالة المشاريع، أنه سيتم استكمال مشروع تنفيذ تقاطع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم على النحو التالي:

1- يتم تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة الاتجاه إلى طريق عبدالله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيس خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبدالله عريف، مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع (الضيافة والزاهر) من أمام الجمعية الخيرية.

2- يتم استمرار حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر باتجاه جده القديم بالاتجاه نفسه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيس خلف النقابة العامة للسيارات.

3- يبدأ العمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 / 8 / 1441، وعلى مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.

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