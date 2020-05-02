وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة. وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 01:50 PM

776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً وزارة الصحة أعلنت شفاء 98 حالة والإجمالي 1534 متعافياً





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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.