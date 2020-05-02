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776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت شفاء 98 حالة والإجمالي 1534 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

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776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:50 PM

776 جديدة.. إصابات كورونا في قطر تقترب من الـ 15 ألفاً

وزارة الصحة أعلنت شفاء 98 حالة والإجمالي 1534 متعافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 14872 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة بقطر: تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 98 حالة من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل عدد حالات الشفاء في دولة قطر، إلى 1534 حالة.

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