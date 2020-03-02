آخر تطورات "كورونا" .. أمريكا تسجل الوفاة الثانية وإصابات كوريا تقفز لـ 4 آلاف

عدد الوفيات عالمياً جاوز 3 آلاف بعد تسجيل الصين 42 حالة وفاة اليوم

بينما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشاره؛ حيث تجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم من جرّاء تفشي الفيروس ثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين، الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سُجِّلت في مقاطعة هوبي؛ بؤرة تفشي الفيروس، وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.

أمريكا

ووفق ما نقلته، اليوم، "سكاي نيوز" تُوفي رجل سبعيني من جرّاء إصابته بفيروس كورونا في منطقة سياتل بالولايات المتحدة، السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن، الأحد؛ ليكون بذلك ثاني شخص يُتوفى من جرّاء الفيروس على الأراضي الأميركية.

والسبت، أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينيات من عمره كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يُصاب بالفيروس.

كذلك سجّلت أول إصابة بـ "كورونا" في نيويورك، بحسبما أعلنت السلطات الصحية، الأحد، مشيرة إلى أن المصابة امرأة في الثلاثين من العمر أقامت أخيراً في إيران.

ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها، وقالت وكالة الصحة بمدينة نيويورك إنها حدّدت الأشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرّضوا للفيروس.

وصرح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو؛ في بيان: "قلنا من البداية إن الأمر مجرد مسألة وقت قبل اكتشاف حالة من فيروس كورونا في نيويورك".

بدوره ذكر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو؛ أن المريضة التي وُضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها إلى نيويورك"، تعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعد "خطرة".

كوريا الجنوبية

سجّلت 476 إصابة جديدة بـ "كورونا" في كوريا الجنوبية؛ ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من 4000 حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الإثنين.

كما تمّ الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في كوريا الجنوبية.

وأكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة سُجِّلت في مدينة دايغو التي تعد بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها.

إيران

قال كيانوش جهانبور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وأضاف جهانبور: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 978.. عدد الوفيات 54"، داعياً الإيرانيين إلى تجنب أيّ تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.

من جانبه قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي؛ في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، يوم الأحد، إن إيران ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداءً من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

إسرائيل

أكّدت إسرائيل رصد ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10.

وقالت وزارة الصحة، الأحد، إن اثنين من المصابين عادا بالعدوى من رحلة إلى إيطاليا بينما أُصيب الثالث بالعدوى داخل إسرائيل، مضيفة أن الثلاثة يعانون أعراضاً طفيفة.

الجزائر

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، صباح الإثنين، بأنها اكتشفت حالتَي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاماً.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر، إلى ثلاث حالات.

جديرٌ بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89071، في حين بلغ تعداد الوفيات 3044، وتعافى من المرض 45074.