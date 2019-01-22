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"الهلال" يواصل التعثر في الدوري.. ويفقد نقطتين أمام "الباطن" والتعادل يحسم المواجهة

فقد الهلال نقطتين في ظل صراعه للمنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب التعادل مع الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الباطن هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه فابيو ابرو في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل الفرنسي قوميز للهلال في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة رقم 31، كما رفع الباطن هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16.

الباطن الهلال الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يواصل التعثر في الدوري.. ويفقد نقطتين أمام "الباطن" والتعادل يحسم المواجهة
سبق

فقد الهلال نقطتين في ظل صراعه للمنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب التعادل مع الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الباطن هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه فابيو ابرو في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل الفرنسي قوميز للهلال في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة رقم 31، كما رفع الباطن هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
05:52 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:47 AM

"الهلال" يواصل التعثر في الدوري.. ويفقد نقطتين أمام "الباطن" والتعادل يحسم المواجهة

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
3,705

فقد الهلال نقطتين في ظل صراعه للمنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب التعادل مع الباطن، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم.


وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الباطن هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه فابيو ابرو في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل الفرنسي قوميز للهلال في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة رقم 31، كما رفع الباطن هو الآخر رصيده للنقطة رقم 16.

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