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السفير البرتغالي ينوه بمستوى العرض والتنظيم بفعاليات نادي الصقور

سيختتم فعالياته اليوم ووصل عدد حضوره إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر

أبدى السفير البرتغالي لدى المملكة لويس ألميدا فيراز، إعجابه بمستوى العرض والتنظيم، وجودة الفعاليات التي شهدها معرض الصيد والصقور السعودي في دورته الثانية التي تختتم اليوم في الرياض.

وهنأ السفير نادي الصقور السعودي على تنظيمه المميز للمعرض، وعلى ما تحقق من نجاح، وما شهده المعرض من تطور، ومن زيادة كبيرة في أعداد المشاركين والأسلحة الموجودة، فضلاً عن عدد الصقور. قياساً بدورته الأولى في العام الماضي التي كان قد شهدها سعادته في حينه.

جاء ذلك في تصريح له أثناء الزيارة والجولة التي قام بها السفير فيراز لمعرض الصقور والصيد السعودي، والتي شملت أبرز الأقسام: مستلزمات الصقور، الأسلحة، عرض السيارات، الفنون التشكيلية..

وقال السفير: إن نجاح المعرض يتضح من خلال الإقبال الكثيف؛ حيث قارب عدد الزوار هذه السنة في يومٍ واحد مجموع عدد زوار معرض العام الماضي خلال أيامه الخمسة.

ونوه فيراز بهذه المناسبة بالتعاون السعودي- البرتغالي في مجال تربية الصقور، قائلًا: تعلمنا معظم الأمور المتعلقة بالتعامل مع الصقور منكم، وذلك من خلال تواجدكم لـ ٧٠٠ سنة في البرتغال"، في إشارة إلى الدولة العربية في الأندلس؛ مؤكداً أن التعاون بين المملكة والبرتغال وطيد في هذا المجال، وأنه يتم سنوياً إحضار عدد من الصقور من البرتغال إلى المملكة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي سيختتم فعالياته اليوم، وكان قد وصل عدد زواره منذ انطلاقته يوم الجمعة الماضي حتى يوم أمس إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر.

معرض الصيد والصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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السفير البرتغالي ينوه بمستوى العرض والتنظيم بفعاليات نادي الصقور
سبق

أبدى السفير البرتغالي لدى المملكة لويس ألميدا فيراز، إعجابه بمستوى العرض والتنظيم، وجودة الفعاليات التي شهدها معرض الصيد والصقور السعودي في دورته الثانية التي تختتم اليوم في الرياض.

وهنأ السفير نادي الصقور السعودي على تنظيمه المميز للمعرض، وعلى ما تحقق من نجاح، وما شهده المعرض من تطور، ومن زيادة كبيرة في أعداد المشاركين والأسلحة الموجودة، فضلاً عن عدد الصقور. قياساً بدورته الأولى في العام الماضي التي كان قد شهدها سعادته في حينه.

جاء ذلك في تصريح له أثناء الزيارة والجولة التي قام بها السفير فيراز لمعرض الصقور والصيد السعودي، والتي شملت أبرز الأقسام: مستلزمات الصقور، الأسلحة، عرض السيارات، الفنون التشكيلية..

وقال السفير: إن نجاح المعرض يتضح من خلال الإقبال الكثيف؛ حيث قارب عدد الزوار هذه السنة في يومٍ واحد مجموع عدد زوار معرض العام الماضي خلال أيامه الخمسة.

ونوه فيراز بهذه المناسبة بالتعاون السعودي- البرتغالي في مجال تربية الصقور، قائلًا: تعلمنا معظم الأمور المتعلقة بالتعامل مع الصقور منكم، وذلك من خلال تواجدكم لـ ٧٠٠ سنة في البرتغال"، في إشارة إلى الدولة العربية في الأندلس؛ مؤكداً أن التعاون بين المملكة والبرتغال وطيد في هذا المجال، وأنه يتم سنوياً إحضار عدد من الصقور من البرتغال إلى المملكة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي سيختتم فعالياته اليوم، وكان قد وصل عدد زواره منذ انطلاقته يوم الجمعة الماضي حتى يوم أمس إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
04:44 PM

السفير البرتغالي ينوه بمستوى العرض والتنظيم بفعاليات نادي الصقور

سيختتم فعالياته اليوم ووصل عدد حضوره إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى السفير البرتغالي لدى المملكة لويس ألميدا فيراز، إعجابه بمستوى العرض والتنظيم، وجودة الفعاليات التي شهدها معرض الصيد والصقور السعودي في دورته الثانية التي تختتم اليوم في الرياض.

وهنأ السفير نادي الصقور السعودي على تنظيمه المميز للمعرض، وعلى ما تحقق من نجاح، وما شهده المعرض من تطور، ومن زيادة كبيرة في أعداد المشاركين والأسلحة الموجودة، فضلاً عن عدد الصقور. قياساً بدورته الأولى في العام الماضي التي كان قد شهدها سعادته في حينه.

جاء ذلك في تصريح له أثناء الزيارة والجولة التي قام بها السفير فيراز لمعرض الصقور والصيد السعودي، والتي شملت أبرز الأقسام: مستلزمات الصقور، الأسلحة، عرض السيارات، الفنون التشكيلية..

وقال السفير: إن نجاح المعرض يتضح من خلال الإقبال الكثيف؛ حيث قارب عدد الزوار هذه السنة في يومٍ واحد مجموع عدد زوار معرض العام الماضي خلال أيامه الخمسة.

ونوه فيراز بهذه المناسبة بالتعاون السعودي- البرتغالي في مجال تربية الصقور، قائلًا: تعلمنا معظم الأمور المتعلقة بالتعامل مع الصقور منكم، وذلك من خلال تواجدكم لـ ٧٠٠ سنة في البرتغال"، في إشارة إلى الدولة العربية في الأندلس؛ مؤكداً أن التعاون بين المملكة والبرتغال وطيد في هذا المجال، وأنه يتم سنوياً إحضار عدد من الصقور من البرتغال إلى المملكة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي سيختتم فعالياته اليوم، وكان قد وصل عدد زواره منذ انطلاقته يوم الجمعة الماضي حتى يوم أمس إلى أكثر من ٢٣٤ ألف زائر.

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