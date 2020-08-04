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"بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة

بمشاركة نخبة من الأطباء.. وبهدف نشر الوعي

تقیم جمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة أول ملتقى لها بهدف نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها.

وسيتم إقامة الملتقى عبر المنصة الافتراضية Webnar یوم السبت المقبل مستهدفًا جمیع المصابین بالأمراض الوراثیة وذويهم والمختصین والمهتمین بها.

وستقدم "بصمة" جلسات عن الأمراض الوراثیة مع نخبة من المختصین، كما ستعرض خلال اللقاء أهم إنجازاتها وخدماتها التي تقدمها للمستفیدین، كمبادرة "تباشیر"، وغیرها من المبادرات التي نُفذت خلال الفترة الماضیة.

یُشار إلى أن هذا الملتقى هو الأول لجمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة، وهدفه نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها. كما أنه سیتم الإفصاح عن شراكتها مع مؤسسة "الجمیح" الخیریة.

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"بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة
سبق

تقیم جمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة أول ملتقى لها بهدف نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها.

وسيتم إقامة الملتقى عبر المنصة الافتراضية Webnar یوم السبت المقبل مستهدفًا جمیع المصابین بالأمراض الوراثیة وذويهم والمختصین والمهتمین بها.

وستقدم "بصمة" جلسات عن الأمراض الوراثیة مع نخبة من المختصین، كما ستعرض خلال اللقاء أهم إنجازاتها وخدماتها التي تقدمها للمستفیدین، كمبادرة "تباشیر"، وغیرها من المبادرات التي نُفذت خلال الفترة الماضیة.

یُشار إلى أن هذا الملتقى هو الأول لجمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة، وهدفه نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها. كما أنه سیتم الإفصاح عن شراكتها مع مؤسسة "الجمیح" الخیریة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
09:14 PM

"بصمة" تستعد لإطلاق الملتقى الافتراضي الأول عن الأمراض الوراثیة

بمشاركة نخبة من الأطباء.. وبهدف نشر الوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقیم جمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة أول ملتقى لها بهدف نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها.

وسيتم إقامة الملتقى عبر المنصة الافتراضية Webnar یوم السبت المقبل مستهدفًا جمیع المصابین بالأمراض الوراثیة وذويهم والمختصین والمهتمین بها.

وستقدم "بصمة" جلسات عن الأمراض الوراثیة مع نخبة من المختصین، كما ستعرض خلال اللقاء أهم إنجازاتها وخدماتها التي تقدمها للمستفیدین، كمبادرة "تباشیر"، وغیرها من المبادرات التي نُفذت خلال الفترة الماضیة.

یُشار إلى أن هذا الملتقى هو الأول لجمعیة "بصمة" لدعم المصابین بالأمراض الوراثیة، وهدفه نشر الوعي بین أفراد المجتمع تجاه الأمراض الوراثیة، والتعریف بالجمعیة والخدمات المقدمة ومجالاتها التابعة لها. كما أنه سیتم الإفصاح عن شراكتها مع مؤسسة "الجمیح" الخیریة.

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