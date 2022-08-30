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"الحجرف" يدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه جازان

طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وطالب "الحجرف" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه جازان
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وطالب "الحجرف" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:10 PM

"الحجرف" يدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه جازان

طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخاً باليستياً باتجاه جازان، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.

وطالب "الحجرف" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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