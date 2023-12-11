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‏‫غداً الثلاثاء.. آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية

الخدمة المدنية دعت لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة بمختلف مناطق المملكة

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن يوم غد الثلاثاء هو آخر موعد للمدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية، والتي أعلنت عنها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي طالبة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من يوم الأحد الماضي وحتى نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، وأكدت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

- الهوية الوطنية .

- أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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‏‫غداً الثلاثاء.. آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية
سبق

أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن يوم غد الثلاثاء هو آخر موعد للمدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية، والتي أعلنت عنها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي طالبة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من يوم الأحد الماضي وحتى نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، وأكدت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

- الهوية الوطنية .

- أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:23 PM

‏‫غداً الثلاثاء.. آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية

الخدمة المدنية دعت لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة بمختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن يوم غد الثلاثاء هو آخر موعد للمدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية، والتي أعلنت عنها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي طالبة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من يوم الأحد الماضي وحتى نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، وأكدت بأن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

- الهوية الوطنية .

- أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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