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"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط

متابعة الإجراءات الصحية

وجّهت وزارة السياحة تنبيهاً لجميع مرافق السياحة والمرشدين السياحيين بتطبيق قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت السياحية وغيرها.

ونوّهت وزارة السياحة بضرورة التحصين بجرعتين لدخول مقارّ شركات السياحة والفنادق والشقق الفندقية والأنشطة السياحية، والتأكيد على المرشدين السياحيين.

وشدّدت وزارة السياحة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من: التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط
سبق

وجّهت وزارة السياحة تنبيهاً لجميع مرافق السياحة والمرشدين السياحيين بتطبيق قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت السياحية وغيرها.

ونوّهت وزارة السياحة بضرورة التحصين بجرعتين لدخول مقارّ شركات السياحة والفنادق والشقق الفندقية والأنشطة السياحية، والتأكيد على المرشدين السياحيين.

وشدّدت وزارة السياحة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من: التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
03:11 PM

"السياحة" تمنع دخول مقارّ وكالات السفر لغير المحصنين بجرعتين.. وهذا الاستثناء فقط

متابعة الإجراءات الصحية

A A A
خالد خليل - الرياض
1
890

وجّهت وزارة السياحة تنبيهاً لجميع مرافق السياحة والمرشدين السياحيين بتطبيق قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت السياحية وغيرها.

ونوّهت وزارة السياحة بضرورة التحصين بجرعتين لدخول مقارّ شركات السياحة والفنادق والشقق الفندقية والأنشطة السياحية، والتأكيد على المرشدين السياحيين.

وشدّدت وزارة السياحة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من: التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

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