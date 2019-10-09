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أمطار جازان تتواصل والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد"

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وقد تؤدي إلى تساقط البرد

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وقد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والداير، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أمطار جازان تتواصل والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وقد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والداير، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:30 AM

أمطار جازان تتواصل والدفاع المدني يتفاعل مع تنبيه "الأرصاد"

متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة وقد تؤدي إلى تساقط البرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وقد تؤدي إلى تساقط البرد وجريان السيول وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (أبو عريش، والداير، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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