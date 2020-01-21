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رسمياً.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله بأنها منظمة إرهابية

تشمل الأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالحزب المدعوم من إيران

قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس، أمس الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها ميليشيات حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، بأنها منظمة إرهابية حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً.. أضاف سوازو: "نعلن حزب الله منظمة إرهابية، وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها".

وكان أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم أيضاً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية، إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.

هندوراس نائب وزير الأمن في هندوراس لويس سوازو ميليشيات حزب الله اللبنانية إيران إعلان حزب الله منظمة إرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسمياً.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله بأنها منظمة إرهابية
سبق

قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس، أمس الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها ميليشيات حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، بأنها منظمة إرهابية حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً.. أضاف سوازو: "نعلن حزب الله منظمة إرهابية، وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها".

وكان أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم أيضاً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية، إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:22 AM

رسمياً.. هندوراس تصنف ميليشيات حزب الله بأنها منظمة إرهابية

تشمل الأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالحزب المدعوم من إيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال لويس سوازو نائب وزير الأمن في هندوراس، أمس الاثنين، إن حكومة بلاده أعلنت رسمياً تصنيفها ميليشيات حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، بأنها منظمة إرهابية حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً.. أضاف سوازو: "نعلن حزب الله منظمة إرهابية، وسندرجه في سجل للأشخاص والمؤسسات التي لها صلة بالأعمال الإرهابية وبتمويلها".

وكان أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الجديد قد قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم أيضاً تصنيف حزب الله جماعة إرهابية، إضافة إلى إبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في القدس.

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