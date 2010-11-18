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مستشفى الملك سلمان بالرياض يقدم مشروعاً لتحسين الخدمات الطبية

يقدم مستشفى الملك سلمان بالرياض، أحد أهم مشاريع تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ من خلال دراسة وضع قوائم الانتظار بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وما بها من ضياع للوقت والجهد، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين ورفع الكفاءة في مستوى الخدمات الصحية وتطوير الخدمة الصحية على المدى البعيد.

وقام المستشفى على دراسة ووضع الحلول لتسهيل انسيابية عملية تدفق المرضى بطريقة بسيطة وسلسة تتسم بالمرونة؛ مما يجعل صفوف الانتظار أقل وقتاً، ومن أجل ذلك تم تركيب أجهزة تقنية إلكترونية بنظام جديد يعمل على إدارة صفوف الانتظار من خلال شاشات عرض لكل الأقسام لتقديم حلول سريعة ومبتكرة ومميزة من شأنها تقليل وقت الانتظار، وتوفير تسليم عادل، في مقابل القضاء على الإجهاد والتأخير من دخول المريض، والذي بدوره سوف ينعكس إيجاباً على معدل رضا المراجع.

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مستشفى الملك سلمان بالرياض يقدم مشروعاً لتحسين الخدمات الطبية
سبق

يقدم مستشفى الملك سلمان بالرياض، أحد أهم مشاريع تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ من خلال دراسة وضع قوائم الانتظار بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وما بها من ضياع للوقت والجهد، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين ورفع الكفاءة في مستوى الخدمات الصحية وتطوير الخدمة الصحية على المدى البعيد.

وقام المستشفى على دراسة ووضع الحلول لتسهيل انسيابية عملية تدفق المرضى بطريقة بسيطة وسلسة تتسم بالمرونة؛ مما يجعل صفوف الانتظار أقل وقتاً، ومن أجل ذلك تم تركيب أجهزة تقنية إلكترونية بنظام جديد يعمل على إدارة صفوف الانتظار من خلال شاشات عرض لكل الأقسام لتقديم حلول سريعة ومبتكرة ومميزة من شأنها تقليل وقت الانتظار، وتوفير تسليم عادل، في مقابل القضاء على الإجهاد والتأخير من دخول المريض، والذي بدوره سوف ينعكس إيجاباً على معدل رضا المراجع.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:46 PM

مستشفى الملك سلمان بالرياض يقدم مشروعاً لتحسين الخدمات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقدم مستشفى الملك سلمان بالرياض، أحد أهم مشاريع تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى؛ من خلال دراسة وضع قوائم الانتظار بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، وما بها من ضياع للوقت والجهد، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين ورفع الكفاءة في مستوى الخدمات الصحية وتطوير الخدمة الصحية على المدى البعيد.

وقام المستشفى على دراسة ووضع الحلول لتسهيل انسيابية عملية تدفق المرضى بطريقة بسيطة وسلسة تتسم بالمرونة؛ مما يجعل صفوف الانتظار أقل وقتاً، ومن أجل ذلك تم تركيب أجهزة تقنية إلكترونية بنظام جديد يعمل على إدارة صفوف الانتظار من خلال شاشات عرض لكل الأقسام لتقديم حلول سريعة ومبتكرة ومميزة من شأنها تقليل وقت الانتظار، وتوفير تسليم عادل، في مقابل القضاء على الإجهاد والتأخير من دخول المريض، والذي بدوره سوف ينعكس إيجاباً على معدل رضا المراجع.

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