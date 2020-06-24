نجحت إدارة نادي الفيحاء في إغلاق القضية المرفوعة لدى غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتعلقة بحقوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بصورة نهائية، بالإضافة إلى إغلاق قضية المحترف الغاني سايدو يحيى.
كما تمكنت إدارة الاحتراف بالنادي من رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والمتعلقة بانتقال اللاعبين: روني فرنانديز، ودانيلو اسبريا، ومارينالدو اوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً.
الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA
نجحت إدارة نادي الفيحاء في إغلاق القضية المرفوعة لدى غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتعلقة بحقوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بصورة نهائية، بالإضافة إلى إغلاق قضية المحترف الغاني سايدو يحيى.
كما تمكنت إدارة الاحتراف بالنادي من رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والمتعلقة بانتقال اللاعبين: روني فرنانديز، ودانيلو اسبريا، ومارينالدو اوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً.
نجحت إدارة نادي الفيحاء في إغلاق القضية المرفوعة لدى غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتعلقة بحقوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بصورة نهائية، بالإضافة إلى إغلاق قضية المحترف الغاني سايدو يحيى.
الفيحاء يغلق عدة قضايا معلقة لدى FIFA
نجحت إدارة نادي الفيحاء في إغلاق القضية المرفوعة لدى غرفة فضّ المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتعلقة بحقوق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق سلافيوليوب موسلين وجهازه الفني المساعد بصورة نهائية، بالإضافة إلى إغلاق قضية المحترف الغاني سايدو يحيى.
كما تمكنت إدارة الاحتراف بالنادي من رصد وإغلاق عدد من قضايا المساهمات التضامنية العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والمتعلقة بانتقال اللاعبين: روني فرنانديز، ودانيلو اسبريا، ومارينالدو اوليفيرا، وذلك بالتحقق من أحقية الأندية المطالبة بها وسدادها مباشرةً.