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"مرصد للعمل": ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص لـ21.81%

خلال الربع الرابع من العام الماضي.. والمنطقة الشرقية في المرتبة الأولى

كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م.

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل؛ فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة، في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرصد للعمل": ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص لـ21.81%
سبق

كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م.

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل؛ فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة، في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:05 PM

"مرصد للعمل": ارتفاع معدل التوطين في القطاع الخاص لـ21.81%

خلال الربع الرابع من العام الماضي.. والمنطقة الشرقية في المرتبة الأولى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020، إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ20.90% من الربع نفسه من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015م.

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل؛ فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي 1.749.571 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة، في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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