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شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين

وزّع العيد الماضي لعب أطفال وكان يقوم بتوزيع السحور في رمضان

فاجأ شاب مسيحي بمدينة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، المصلين بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة، بتوزيع الورود عليهم.

وقام الشاب مرقص موريس بتوزيع ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة؛ وفق "اليوم السابع".

وقال مرقص موريس إنه دائم الاحتفال مع أصدقائه المسلمين بالأعياد وشهر رمضان؛ مشيرًا إلى أنه وزع العيد الماضي لعب أطفال، وكذلك كان يقوم بتوزيع السحور في شهر رمضان، متابعا: "أحتفل بالعيد مع إخوتي".

مصر مدينة بني سويف

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شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين
سبق

فاجأ شاب مسيحي بمدينة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، المصلين بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة، بتوزيع الورود عليهم.

وقام الشاب مرقص موريس بتوزيع ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة؛ وفق "اليوم السابع".

وقال مرقص موريس إنه دائم الاحتفال مع أصدقائه المسلمين بالأعياد وشهر رمضان؛ مشيرًا إلى أنه وزع العيد الماضي لعب أطفال، وكذلك كان يقوم بتوزيع السحور في شهر رمضان، متابعا: "أحتفل بالعيد مع إخوتي".

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
11:58 AM

شاهد من مصر.. مسيحي يقف أمام المسجد ليوزع الورود على المصلين

وزّع العيد الماضي لعب أطفال وكان يقوم بتوزيع السحور في رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,258

فاجأ شاب مسيحي بمدينة بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، المصلين بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة، بتوزيع الورود عليهم.

وقام الشاب مرقص موريس بتوزيع ورود على المصلين والأطفال عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام علي بن أبى طالب بمدينة بني سويف الجديدة؛ وفق "اليوم السابع".

وقال مرقص موريس إنه دائم الاحتفال مع أصدقائه المسلمين بالأعياد وشهر رمضان؛ مشيرًا إلى أنه وزع العيد الماضي لعب أطفال، وكذلك كان يقوم بتوزيع السحور في شهر رمضان، متابعا: "أحتفل بالعيد مع إخوتي".

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