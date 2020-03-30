النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإعلان عن وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي بالجزائر

تُوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني؛ متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وكان زيدوني؛ قد برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتُوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" كانت لزيدوني؛ عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإعلان عن وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا
سبق

تُوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني؛ متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وكان زيدوني؛ قد برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتُوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" كانت لزيدوني؛ عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:51 AM

الإعلان عن وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي بالجزائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
12,023

تُوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني؛ متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وكان زيدوني؛ قد برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتُوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" كانت لزيدوني؛ عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة