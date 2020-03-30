الإعلان عن وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي بالجزائر

تُوفي الفنان الجزائري نور الدين زيدوني؛ متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وكان زيدوني؛ قد برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وتُوفي بعد صراع مع المرض، حيث اكتُشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" كانت لزيدوني؛ عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات، أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.