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ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 35 حالة

سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:32 PM

ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 35 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

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