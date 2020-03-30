ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-30 سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة. ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 12:32 PM

ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 35 حالة





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سجلت السلطات الماليزية اليوم، 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وحالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن، بلغ 2470 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.