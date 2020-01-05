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أمام الملك ..عضو الشورى "الحصين" والسفراء المعينون يؤدون القَسَم

بعدها تشرّفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته

تشرّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدّى القَسَم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ قائلاً "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

كما أدّى القَسَم كل من: السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري؛ والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي؛ والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان؛ قائلين "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

عقب ذلك، تشرّف كل من: السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد بن إبراهيم الجندان؛ والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود؛ والسفراء الذين أدوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القَسَم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سفراء خادم الحرمين الشريفين

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أمام الملك ..عضو الشورى "الحصين" والسفراء المعينون يؤدون القَسَم
سبق

تشرّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدّى القَسَم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ قائلاً "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

كما أدّى القَسَم كل من: السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري؛ والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي؛ والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان؛ قائلين "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

عقب ذلك، تشرّف كل من: السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد بن إبراهيم الجندان؛ والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود؛ والسفراء الذين أدوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القَسَم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
12:57 PM

أمام الملك ..عضو الشورى "الحصين" والسفراء المعينون يؤدون القَسَم

بعدها تشرّفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشرّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدّى القَسَم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين؛ قائلاً "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

كما أدّى القَسَم كل من: السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري؛ والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي؛ والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان؛ قائلين "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وألا أبوحَ بسرٍ من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص".

عقب ذلك، تشرّف كل من: السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد بن إبراهيم الجندان؛ والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز بن عبدالله الداود؛ والسفراء الذين أدوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته -أيده الله-.

حضر أداء القَسَم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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