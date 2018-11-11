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الكويت تستعيد جزءًا من أرشيفها المنهوب أثناء غزو صدام حسين لأراضيها

"صالح" قال: سيجري تسليم بقية الممتلكات على دفعات لاحقة

بعد مرور أكثر من 28 عامًا على غزو نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأراضيها، تستعيد دولة الكويت جزءًا من أرشيفها الذي نهبته القوات العراقية الغازية قبل انسحابها، هذا ما أعلن عنه الرئيس العراقي برهم صالح، الذي ذكر اليوم (الأحد)، أن زيارته إلى الكويت ستشهد تسليم دفعة من الأرشيف, الممتلكات الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية.

وقال الرئيس العراقي في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية: "سيجري تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق".

وأشار "صالح" إلى أن زيارته إلى الكويت تأتي في إطارها الطبيعي كدولتين جارتين شقيقتين تجمعهما أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والأخوة الحقيقية والتطلعات المشتركة نحو المستقبل الزاهر بين البلدين.

وأعرب الرئيس العراقي عن التطلع إلى استمرار التعامل الإيجابي والأخوي للكويت بشأن ملف التعويضات، وإلى رؤية المزيد من المشروعات الاستثمارية الكويتية في العراق بما يخدم مصالح البلدين.

على الصعيد نفسه، نقلت "الرأي" عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله: "إن طائرة الرئيس العراقي ستحمل جزءًا من الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية، على أن تنقل طائرة أخرى دفعة ثانية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تستعيد جزءًا من أرشيفها المنهوب أثناء غزو صدام حسين لأراضيها
سبق

بعد مرور أكثر من 28 عامًا على غزو نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأراضيها، تستعيد دولة الكويت جزءًا من أرشيفها الذي نهبته القوات العراقية الغازية قبل انسحابها، هذا ما أعلن عنه الرئيس العراقي برهم صالح، الذي ذكر اليوم (الأحد)، أن زيارته إلى الكويت ستشهد تسليم دفعة من الأرشيف, الممتلكات الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية.

وقال الرئيس العراقي في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية: "سيجري تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق".

وأشار "صالح" إلى أن زيارته إلى الكويت تأتي في إطارها الطبيعي كدولتين جارتين شقيقتين تجمعهما أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والأخوة الحقيقية والتطلعات المشتركة نحو المستقبل الزاهر بين البلدين.

وأعرب الرئيس العراقي عن التطلع إلى استمرار التعامل الإيجابي والأخوي للكويت بشأن ملف التعويضات، وإلى رؤية المزيد من المشروعات الاستثمارية الكويتية في العراق بما يخدم مصالح البلدين.

على الصعيد نفسه، نقلت "الرأي" عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله: "إن طائرة الرئيس العراقي ستحمل جزءًا من الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية، على أن تنقل طائرة أخرى دفعة ثانية".

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:47 PM

الكويت تستعيد جزءًا من أرشيفها المنهوب أثناء غزو صدام حسين لأراضيها

"صالح" قال: سيجري تسليم بقية الممتلكات على دفعات لاحقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مرور أكثر من 28 عامًا على غزو نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين لأراضيها، تستعيد دولة الكويت جزءًا من أرشيفها الذي نهبته القوات العراقية الغازية قبل انسحابها، هذا ما أعلن عنه الرئيس العراقي برهم صالح، الذي ذكر اليوم (الأحد)، أن زيارته إلى الكويت ستشهد تسليم دفعة من الأرشيف, الممتلكات الكويتية الموجودة في خزائن وزارة الخارجية العراقية.

وقال الرئيس العراقي في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية: "سيجري تسليم بقية تلك الممتلكات على دفعات لاحقة ومتتابعة كجزء من بادرة حسن النية لدى العراق تجاه دولة وشعب الكويت الشقيق".

وأشار "صالح" إلى أن زيارته إلى الكويت تأتي في إطارها الطبيعي كدولتين جارتين شقيقتين تجمعهما أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والأخوة الحقيقية والتطلعات المشتركة نحو المستقبل الزاهر بين البلدين.

وأعرب الرئيس العراقي عن التطلع إلى استمرار التعامل الإيجابي والأخوي للكويت بشأن ملف التعويضات، وإلى رؤية المزيد من المشروعات الاستثمارية الكويتية في العراق بما يخدم مصالح البلدين.

على الصعيد نفسه، نقلت "الرأي" عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله: "إن طائرة الرئيس العراقي ستحمل جزءًا من الأرشيف الوطني والممتلكات الكويتية، على أن تنقل طائرة أخرى دفعة ثانية".

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