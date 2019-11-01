أسرتا "المهنا والفوزان" تحتفيان بزواج "علي"

احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.
احتفلت أسرتا المهنا والفوزان بزواج الشاب علي بن محمد المهنا، على كريمة تركي بن عبدالعزيز الفوزان.
وأقيم الحفل في قاعة الفيصل بالرياض، وسط حضور عدد من وجهاء المجتمع وأقارب العروسين.