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"الأرصاد": حالة مناخية تؤثر في 8 مناطق.. والبداية غداً

قالت: بينها المدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تؤثر في 8 مناطق اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تشير التوقعات -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، إلى تأثر مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والاجزاء الشرقية لمنطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

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"الأرصاد": حالة مناخية تؤثر في 8 مناطق.. والبداية غداً
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تؤثر في 8 مناطق اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تشير التوقعات -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، إلى تأثر مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والاجزاء الشرقية لمنطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:01 AM

"الأرصاد": حالة مناخية تؤثر في 8 مناطق.. والبداية غداً

قالت: بينها المدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن حالة رياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية تؤثر في 8 مناطق اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: تشير التوقعات -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، إلى تأثر مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والاجزاء الشرقية لمنطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة: يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

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