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في جلسة صلح واحدة.. "الموارد البشرية" تعيد 4 ملايين لموظف سعودي في منشأة خاصة

تمكَّنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من عقد جلسة صلح لعامل "سعودي" في إحدى شركات المقاولات، واستعادة حقوقه المالية بمبلغٍ قدره "أربعة ملايين ريال".

وكان الصلح في الدعوة على تسليمه أجوره المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوقًا مالية أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة، وذلك من خلال عقد جلسة افتراضية واحدة للصلح ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، والوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفين -إنْ أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في جلسة صلح واحدة.. "الموارد البشرية" تعيد 4 ملايين لموظف سعودي في منشأة خاصة
سبق

تمكَّنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من عقد جلسة صلح لعامل "سعودي" في إحدى شركات المقاولات، واستعادة حقوقه المالية بمبلغٍ قدره "أربعة ملايين ريال".

وكان الصلح في الدعوة على تسليمه أجوره المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوقًا مالية أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة، وذلك من خلال عقد جلسة افتراضية واحدة للصلح ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، والوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفين -إنْ أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
10:05 PM

في جلسة صلح واحدة.. "الموارد البشرية" تعيد 4 ملايين لموظف سعودي في منشأة خاصة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
7,311

تمكَّنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من عقد جلسة صلح لعامل "سعودي" في إحدى شركات المقاولات، واستعادة حقوقه المالية بمبلغٍ قدره "أربعة ملايين ريال".

وكان الصلح في الدعوة على تسليمه أجوره المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوقًا مالية أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة، وذلك من خلال عقد جلسة افتراضية واحدة للصلح ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، والوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفين -إنْ أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,314
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,308
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,622

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