في جلسة صلح واحدة.. "الموارد البشرية" تعيد 4 ملايين لموظف سعودي في منشأة خاصة

تمكَّنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من عقد جلسة صلح لعامل "سعودي" في إحدى شركات المقاولات، واستعادة حقوقه المالية بمبلغٍ قدره "أربعة ملايين ريال".



وكان الصلح في الدعوة على تسليمه أجوره المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وحقوقًا مالية أخرى بسبب انتهاء عمله بالمنشأة، وذلك من خلال عقد جلسة افتراضية واحدة للصلح ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، والوصول إلى حل ودي يُرضي الطرفين -إنْ أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.