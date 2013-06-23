"القرني": نمتلك جميع مقومات السياحة ولا داعٍ للسفر إلى الخارج ‎‎

قال: لا تسافروا للخارج.. اتركوا العالم يأتي إلينا.. السياحة عندنا والقِبلة هنا

طالب الدكتور عائض القرني، السعوديين، بعدم السفر إلى الخارج، والسياحة داخل أرض الوطن.

وقال في مداخلة بإذاعة (يو إف إم): "السعودية العظمى لا يحتاج أهلها إلى السفر إلى أي دولة من دول العالم"، مشيراً إلى أن المملكة تملك كل مقومات السياحة وكل متطلبات السياح من آثار تاريخية وحدائق وبساتين وجبال وسهول، كما أن فصول السنة تجتمع في السعودية.

وتابع القرني، "لا تسافروا فلدينا البراد والحر والدفء ونجد وتهامة وكل ما يتمناه السائح، وقد طفت بجميع مناطق السعودية ووجدت أماكن بكراً أول مرة أراها في حياتي في القصيم وفي الجوف، وتهامة فمن مكة المكرّمة إلى جازان 7 ساعات، ونحن نشاهد القرى والفيافي والسهول والوديان والمناظر الخلابة".

وأضاف: "السياحة عندنا والقِبلة عندنا والملة عندنا والرسالة عندنا والوحي نزل عندنا ونحن صُناع حضارة وأهل مشروع تنويري قاده محمد بن عبدالله -عليه أفضل الصلاة والسلام".

وأشار إلى أن البعض يسافر من أجل أن يُقال إنه سافر، مؤكداً أن المملكة بها كنوز طبيعية لا تجدها في أي مكانٍ في العالم، مشيراً إلى أنه كان بصحبة أحد رجال الأعمال الذي يملك مليارات إلا أنه لم يسافر خارج المملكة، حيث يقول له "أبي البراد موجود أبي الحر موجود، فلماذا أسافر؟" مشدداً على أن مَن يسافرون يتكبّدون كثيراً من العناء والمشقة، خاصة العائلات.

وشدّد القرني؛ على أن الرياض أكثر مدينة في العالم بها مطاعم ومقاهٍ، وقال: "اتركوا العالم يأتي إلينا ولا تسافروا.. أنا زرت جميع مدن العالم جلست في فرنسا ثلاثة أشهر، وزرت لندن مرات عديدة، وميونيخ، وأغلب عواصم العالم، وأكبر عاصمة فيها أسواق ومنتديات ومقاهٍ وتنوّع هي الرياض".

وأضاف: "في فرنسا يهتمون بالمنتج الفرنسي ولكن في الرياض كل شيء موجود؛ أسواق الصين والهند واليمن والشام وكل التنوّع الثقافي تجده في الرياض".