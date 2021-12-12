"التعاون الإسلامي" تدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية طارئة للاجئين الكاميرونيين والسودانيين

إثر تدفق الآلاف إلى الأراضي التشادية.. بعد تجدد النزاعات القبلية

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء والمؤسسات المالية في المنظمة والشركاء الدوليين لتقديم المساعدة السريعة في ظل تدفق آلاف اللاجئين الكاميرونيين والسودانيين إلى الأراضي التشادية، وذلك بعد تجدد النزاعات القبلية في إقليم دارفور وشمال شرق الكاميرون.

وتابع الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الوضع الإنساني في تشاد، مجددًا متابعة المنظمة لطلب المساعدة الذي أطلقه فخامة اللواء محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، اليوم، ليتسنى لتشاد مواجهة الحالة الإنسانية الطارئة.