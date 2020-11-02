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بعد غد.. الرياض تحتضن كبار مصنّعي ومطوّري لقاح كوفيد-١٩ بمنتدى الأبحاث الطبية الـ11

10 جلسات لمدة يومين بمشاركة 32 خبيراً للوقوف على التجارب السريرية ونتائجها

برعاية وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وبتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، يُقام المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية بعنوان "لقاحات كوفيد-١٩: التحديات العالمية والمستقبل افتراضياً يوم الأربعاء ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ، الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٠م لمدة يومين.

ويركز برنامج المنتدى في محاوره المتعلقة بلقاح كوفيد-١٩، خلال ١٠ جلسات، على التجارب السريرية ونتائجها والتحديات التي تواجه تطوير اللقاحات وتوافرها وتوزيعها، وإمكانية وفرص توفير اللقاحات للدول الفقيرة، إضافة إلى مدى استفادة الشركات المطورة للقاحات من الخبرات خلال جائحة كورونا العالمية.

وسيشارك في هذا المنتدى ٣٢ خبيراً من نخبة الخبراء العالميين في مجال تطوير اللقاحات؛ كالبروفيسور أدريان هيل مدير معهد جينير بجامعة أكسفورد، وكذلك البروفيسور سارة جيلبرت، والبروفيسور بالي بوليندران من جامعة ستانفورد، والبروفيسور دان باروش من جامعة هارفرد، إضافة إلى البروفيسور روبين شاتوك من جامعة إمبيريال كوليج.

وسيكون هذا المنتدى العالمي منصةً لمعرفة مستجدات التجارب السريرية لكبريات الشركات المصنّعة للقاحات كوفيد-١٩ حول العالم والتي لم يتم طرحها في مؤتمرات علمية سابقاً، وهو فرصة للجميع للحضور والاطلاع على هذه المستجدات من الشركات المنتجة مباشرة، والتي من ضمنها: أسترا زينيكا، جونسون آند جونسون، إنوفيو، زيفي، ومركز جاماليا الوطني الروسي للوبائيات والأحياء الدقيقة.

يُذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يناقش أهم المواضيع الصحية على المستوى العالمي في الوقت الراهن، ويمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني: www.globalcovid19vaccines.com.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غد.. الرياض تحتضن كبار مصنّعي ومطوّري لقاح كوفيد-١٩ بمنتدى الأبحاث الطبية الـ11
سبق

برعاية وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وبتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، يُقام المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية بعنوان "لقاحات كوفيد-١٩: التحديات العالمية والمستقبل افتراضياً يوم الأربعاء ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ، الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٠م لمدة يومين.

ويركز برنامج المنتدى في محاوره المتعلقة بلقاح كوفيد-١٩، خلال ١٠ جلسات، على التجارب السريرية ونتائجها والتحديات التي تواجه تطوير اللقاحات وتوافرها وتوزيعها، وإمكانية وفرص توفير اللقاحات للدول الفقيرة، إضافة إلى مدى استفادة الشركات المطورة للقاحات من الخبرات خلال جائحة كورونا العالمية.

وسيشارك في هذا المنتدى ٣٢ خبيراً من نخبة الخبراء العالميين في مجال تطوير اللقاحات؛ كالبروفيسور أدريان هيل مدير معهد جينير بجامعة أكسفورد، وكذلك البروفيسور سارة جيلبرت، والبروفيسور بالي بوليندران من جامعة ستانفورد، والبروفيسور دان باروش من جامعة هارفرد، إضافة إلى البروفيسور روبين شاتوك من جامعة إمبيريال كوليج.

وسيكون هذا المنتدى العالمي منصةً لمعرفة مستجدات التجارب السريرية لكبريات الشركات المصنّعة للقاحات كوفيد-١٩ حول العالم والتي لم يتم طرحها في مؤتمرات علمية سابقاً، وهو فرصة للجميع للحضور والاطلاع على هذه المستجدات من الشركات المنتجة مباشرة، والتي من ضمنها: أسترا زينيكا، جونسون آند جونسون، إنوفيو، زيفي، ومركز جاماليا الوطني الروسي للوبائيات والأحياء الدقيقة.

يُذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يناقش أهم المواضيع الصحية على المستوى العالمي في الوقت الراهن، ويمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني: www.globalcovid19vaccines.com.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
01:30 PM

بعد غد.. الرياض تحتضن كبار مصنّعي ومطوّري لقاح كوفيد-١٩ بمنتدى الأبحاث الطبية الـ11

10 جلسات لمدة يومين بمشاركة 32 خبيراً للوقوف على التجارب السريرية ونتائجها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وبتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، يُقام المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية بعنوان "لقاحات كوفيد-١٩: التحديات العالمية والمستقبل افتراضياً يوم الأربعاء ١٨ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ، الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٠م لمدة يومين.

ويركز برنامج المنتدى في محاوره المتعلقة بلقاح كوفيد-١٩، خلال ١٠ جلسات، على التجارب السريرية ونتائجها والتحديات التي تواجه تطوير اللقاحات وتوافرها وتوزيعها، وإمكانية وفرص توفير اللقاحات للدول الفقيرة، إضافة إلى مدى استفادة الشركات المطورة للقاحات من الخبرات خلال جائحة كورونا العالمية.

وسيشارك في هذا المنتدى ٣٢ خبيراً من نخبة الخبراء العالميين في مجال تطوير اللقاحات؛ كالبروفيسور أدريان هيل مدير معهد جينير بجامعة أكسفورد، وكذلك البروفيسور سارة جيلبرت، والبروفيسور بالي بوليندران من جامعة ستانفورد، والبروفيسور دان باروش من جامعة هارفرد، إضافة إلى البروفيسور روبين شاتوك من جامعة إمبيريال كوليج.

وسيكون هذا المنتدى العالمي منصةً لمعرفة مستجدات التجارب السريرية لكبريات الشركات المصنّعة للقاحات كوفيد-١٩ حول العالم والتي لم يتم طرحها في مؤتمرات علمية سابقاً، وهو فرصة للجميع للحضور والاطلاع على هذه المستجدات من الشركات المنتجة مباشرة، والتي من ضمنها: أسترا زينيكا، جونسون آند جونسون، إنوفيو، زيفي، ومركز جاماليا الوطني الروسي للوبائيات والأحياء الدقيقة.

يُذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، والذي يناقش أهم المواضيع الصحية على المستوى العالمي في الوقت الراهن، ويمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني: www.globalcovid19vaccines.com.

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