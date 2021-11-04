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الشرقية.. إغلاق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

الأمانة نفّذت 6287 زيارةً لقصور الأفراح و1339 للأسواق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1339 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

ورصدت الأمانة 22 مخالفة من خلال 6287 زيارة، على قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات منذ بدء قرار تحديث الضوابط الوقائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 19 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الأنظمة والتعليمات، لمعالجتها.

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الشرقية.. إغلاق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1339 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

ورصدت الأمانة 22 مخالفة من خلال 6287 زيارة، على قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات منذ بدء قرار تحديث الضوابط الوقائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 19 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الأنظمة والتعليمات، لمعالجتها.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:34 PM

الشرقية.. إغلاق 4 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

الأمانة نفّذت 6287 زيارةً لقصور الأفراح و1339 للأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1339 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 89 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

ورصدت الأمانة 22 مخالفة من خلال 6287 زيارة، على قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات منذ بدء قرار تحديث الضوابط الوقائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 19 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الأنظمة والتعليمات، لمعالجتها.

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