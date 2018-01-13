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"الإحصاء" تطلق برنامجاً تدريبياً للمفتشين المشاركين في التعداد بالشرقية

سيوفر قاعدة بيانات لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" بالمنطقة الشرقية في كل من قاعة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالدمام وقاعة إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، والنادي العلمي بثانوية النسائي بحفر الباطن، بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى 7 أيام رفع مهارة ومعارف المفتشين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.

وتعد مرحلة تدريب المفتشين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية حيث سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة؛ لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020".

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد 2020" سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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"الإحصاء" تطلق برنامجاً تدريبياً للمفتشين المشاركين في التعداد بالشرقية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" بالمنطقة الشرقية في كل من قاعة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالدمام وقاعة إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، والنادي العلمي بثانوية النسائي بحفر الباطن، بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى 7 أيام رفع مهارة ومعارف المفتشين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.

وتعد مرحلة تدريب المفتشين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية حيث سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة؛ لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020".

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد 2020" سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
05:40 PM

"الإحصاء" تطلق برنامجاً تدريبياً للمفتشين المشاركين في التعداد بالشرقية

سيوفر قاعدة بيانات لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في مشروع "تعداد السعودية 2020" بالمنطقة الشرقية في كل من قاعة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالدمام وقاعة إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، والنادي العلمي بثانوية النسائي بحفر الباطن، بحضور ممثلي شركاء المشروع من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى 7 أيام رفع مهارة ومعارف المفتشين المشاركين في أنشطة الإشراف والمتابعة وتدريبهم على التعاريف والمفاهيم المستخدمة في التعداد السكاني إلى جانب التدريب على أعمال الفئات الإشرافية وطريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وقواعد وأسلوب حصر المباني وترقيم الوحدات العقارية، والتأكد من جودة البيانات والتدريب على أسلوب العمل الميداني ومتابعة المشتغلين والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل منطقة المراقب وإسناد مناطق الباحثين آلياً.

وتعد مرحلة تدريب المفتشين هي إحدى أهم المراحل التحضيرية لمشروع تعداد السعودية حيث سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة؛ لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي، وذلك وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ "تعداد السعودية 2020".

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد 2020" سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030 إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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