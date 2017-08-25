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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة

متوقف منذ أغسطس الماضي بعد ظهور بؤرة لكورونا

رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"؛ أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسة المتوقف جزئياً منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19.

ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي سترفع اليوم، على أن تستأنف نشاطها تدريجياً حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة
سبق

رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"؛ أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسة المتوقف جزئياً منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19.

ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي سترفع اليوم، على أن تستأنف نشاطها تدريجياً حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:55 AM

الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة

متوقف منذ أغسطس الماضي بعد ظهور بؤرة لكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على مرفأ "نينغبو تشوشان"؛ أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسة المتوقف جزئياً منذ شهر أغسطس الماضي، بعد ظهور بؤرة فيروس كورونا كوفيد-19.

ونقلت مصادر إعلامية عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ الواقع على بُعد 250 كيلومتراً جنوب شنغهاي سترفع اليوم، على أن تستأنف نشاطها تدريجياً حتى تعود للعمل بكامل طاقتها في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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