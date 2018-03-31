"ابن حطمان" إلى رتبة "مقدم"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.
ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.
ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.
ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.
ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.