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"ابن حطمان" إلى رتبة "مقدم"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.

ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

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"ابن حطمان" إلى رتبة "مقدم"
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.

ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:53 PM

"ابن حطمان" إلى رتبة "مقدم"

A A A
محمد المواسي - جازان
0
310

صدر الأمر السامي الكريم بترقية المقدم حامد بن حطمان إلى رتبته الجديدة.

ورفع المقدم حامد بن حطمان شكره لولاة الأمر، وتلقى التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب بمناسبة الترقية راجين من الله له أن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

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