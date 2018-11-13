الجامعة العربية المفتوحة تختتم مبادرة "تقدر تتعلم" في 6 مناطق بالسعودية

نظَّمت 30 دورة تعليمية مجانية بمجالات عدة تستهدف جميع شرائح المجتمع

اختتمت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم مبادرتها "تقدر تتعلم"، برعاية "التعاونية للتأمين"، التي تأتي ضمن مسار جودة الحياة لتحقيق رؤية السعودية 2030 إيمانًا منها بأن التعليم حق للجميع.

وشملت المبادرة 30 دورة تعليمية مجانية بمجالات عدة، تستهدف جميع شرائح المجتمع في ست مناطق بالسعودية، هي (جدة،الرياض، حائل، الأحساء، الدمام والمدينة المنورة)، وتسعى من خلالها الجامعة إلى تقديم التعليم والتدريب لشرائح المجتمع المختلفة لتطوير مهاراتهم بما يخدم الوطن.

وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة في السعودية، الدكتور علي الشهراني، أن المبادرة تأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية لتقديم التعليم العالي بأعلى معايير الجودة، وبأقل رسوم دراسية ممكنة، استكمالاً للدور الكبير الذي قامت به بتقديم 750 منحة دراسية مختلفة، شملت أُسر الشهداء والمعسرين والمتفوقين خلال السنوات الخمس السابقة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 (مسار جودة الحياة)، وما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للتعليم من اهتمام كبير نحو التطوير.

يُذكر أن الجامعة أقامت دورة جماهيرية، ضمت أكثر من 150 مستفيدًا بشكل مجاني ضمن هذه المبادرة.