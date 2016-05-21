جولة دعوية لموفد "الشؤون الإسلامية" تسفر عن إسلام عدد من سكان غابات ماليزيا

ضمن أنشطة برنامج إمامة المصلين في الخارج.. وتشرف عليه الوزارة

أسفرت جولة دعوية، قام بها موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مدير إدارة شؤون الدعاة بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية، الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف المحمود، عن إسلام ثلاثة من سكان الغابات في دولة ماليزيا، ضمن أنشطة برنامج إمامة المصلين في الخارج لأداء صلاتَي التراويح والقيام، الذي تشرف عليه الوزارة.

وفي التفاصيل، أكد الشيخ عبدالرحمن المحمود الذي يؤم المصلين في ولاية كلنتان بدولة ماليزيا أن الزيارة التي قام بها في قرى وغابات، تقع في وسط الجبال، تُعد الزيارة الأولى من قِبل دعاة من خارج ماليزيا -ولله الحمد-، وهي قرى الماليزيين الأصليين. واستغرقت الرحلة ذهابًا وإيابًا أكثر من ١٥ ساعة بالسيارة.

وتابع "المحمود": كان بصحبتنا بعض الدعاة في المنطقة، وعلى رأسهم المدير العام لمجلس الشؤون الإسلامية في حكومة ولاية كلنتان داتو محمد عبدالرحيم، ومدير قسم التعليم بالولاية الشيخ محمد زكي. وقد زرنا المسجد الوحيد في تلك المنطقة في قرية دخلت الإسلام كلها قبل عشر سنوات - ولله الحمد -. واستمر دخول الإسلام من السكان الأصليين - كما يسمونهم - من أهالي تلك المناطق منذ ذلك الوقت.

وأضاف بأن هذه الزيارة أثمرت - بفضل الله ورحمته - دخول ثلاثة ماليزيين الإسلام، وأعلنوا الشهادة وسط فرحة من أهل القرية.

مشيرًا إلى أن زيارته توافقت مع زيارة وفد إغاثي من العاصمة كوالالمبور، وكان معهم إعلاميون وصحفيون، وبعض رموز الإعلام المعاصر (السوشيال ميديا).

ووصف الشيخ المحمود سعادة أهل تلك القرية وشعورهم وفرحتهم الغامرة بإرسال حكومة خادم الحرمين الشريفين دعاة إلى هذه المناطق البعيدة والنائية التي يصعب الوصول لها.

ويدل هذا على حرص حكومة خادم الحرمين على نشر دين الله، وتبليغه في كل مكان وفق منهج السلف الصالح والعقيدة الوسطية التي هي منهج المملكة العربية السعودية.

ورفع أهل تلك المنطقة الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- على ورعايتهما عنايتهما بالإسلام والمسلمين. كما شكروا الوزير الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساله دعاة وأئمة لتعليم المسلمين أمور دينهم.

وقد تخللت الزيارة عَقْد لقاءات إعلامية عبر الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة التي تُبثُّ على عموم مملكة ماليزيا. وقد بُثت هذه الزيارة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الإذاعية والمتلفزة، وسط إشادة من وسائل إعلام ماليزية.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج الإمامة من إقامة صلاتَي التراويح والقيام في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إمامًا. ويتخلل البرنامج أنشطة متعددة من إقامة دروس علمية، ومحاضرات وتوعوية، وخطب الجمعة، وتعليم القرآن الكريم، ودورات متنوعة.