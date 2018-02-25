جامعة بيشة تعلق الدراسة اليوم في فرع الجامعة بثليث

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ في فرع الجامعة بمحافظة تثليث .

وأكد المشرف العام على المركز الإعلامي لجامعة بيشة سعد بن عبدالله الشمراني أنه ‏حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة‬ الدكتور أحمد نقادي بتعليق الدراسة اليوم الأحد ‏في فرع الجامعة بتثليث (كلية العلوم والآداب).