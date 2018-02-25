جامعة بيشة تعلق الدراسة اليوم في فرع الجامعة بثليث
أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ في فرع الجامعة بمحافظة تثليث .
وأكد المشرف العام على المركز الإعلامي لجامعة بيشة سعد بن عبدالله الشمراني أنه حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي بتعليق الدراسة اليوم الأحد في فرع الجامعة بتثليث (كلية العلوم والآداب).
جامعة بيشة تعلق الدراسة اليوم في فرع الجامعة بثليث
سعود الدعجانيسبق2018-02-25
أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ في فرع الجامعة بمحافظة تثليث .
وأكد المشرف العام على المركز الإعلامي لجامعة بيشة سعد بن عبدالله الشمراني أنه حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي بتعليق الدراسة اليوم الأحد في فرع الجامعة بتثليث (كلية العلوم والآداب).
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:01 AM
اخر تعديل
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:06 PM
جامعة بيشة تعلق الدراسة اليوم في فرع الجامعة بثليث
أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة اليوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ في فرع الجامعة بمحافظة تثليث .
وأكد المشرف العام على المركز الإعلامي لجامعة بيشة سعد بن عبدالله الشمراني أنه حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي بتعليق الدراسة اليوم الأحد في فرع الجامعة بتثليث (كلية العلوم والآداب).