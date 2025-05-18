ساعة مكة الأولى.. المصلون يسمعون دقاتها في المسجد الحرام

المؤسس أمر بوضعها لتلبية الحاجة لمعرفة أوقات أداء النسك

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة لـ"ساعة مكة الأولى" التي أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بوضعها لتلبية حاجة المصلين في المسجد الحرام في معرفة الأوقات المرتبطة بأداء المناسك.

وأوضحت الدارة، أن الساعة التي تعتبر ساعة مكة المكرمة وضعت عام 1352ه - 1933م.

وقالت: أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإحضار ساعة كبيرة تشاهد عقاربها من مسافة بعيدة ويسمع صوت دقاتها المصلون في المسجد الحرام، ومن حوله؛ لمّا لاحظ من حاجة المؤقتين الماسة لها، و قد وضعت على دار الحكومة الحميدية.