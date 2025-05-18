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ساعة مكة الأولى.. المصلون يسمعون دقاتها في المسجد الحرام

المؤسس أمر بوضعها لتلبية الحاجة لمعرفة أوقات أداء النسك

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة لـ"ساعة مكة الأولى" التي أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بوضعها لتلبية حاجة المصلين في المسجد الحرام في معرفة الأوقات المرتبطة بأداء المناسك.

وأوضحت الدارة، أن الساعة التي تعتبر ساعة مكة المكرمة وضعت عام 1352ه - 1933م.

وقالت: أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإحضار ساعة كبيرة تشاهد عقاربها من مسافة بعيدة ويسمع صوت دقاتها المصلون في المسجد الحرام، ومن حوله؛ لمّا لاحظ من حاجة المؤقتين الماسة لها، و قد وضعت على دار الحكومة الحميدية.

المسجد الحرام ساعة مكة الأولى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساعة مكة الأولى.. المصلون يسمعون دقاتها في المسجد الحرام
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة لـ"ساعة مكة الأولى" التي أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بوضعها لتلبية حاجة المصلين في المسجد الحرام في معرفة الأوقات المرتبطة بأداء المناسك.

وأوضحت الدارة، أن الساعة التي تعتبر ساعة مكة المكرمة وضعت عام 1352ه - 1933م.

وقالت: أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإحضار ساعة كبيرة تشاهد عقاربها من مسافة بعيدة ويسمع صوت دقاتها المصلون في المسجد الحرام، ومن حوله؛ لمّا لاحظ من حاجة المؤقتين الماسة لها، و قد وضعت على دار الحكومة الحميدية.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:15 PM

ساعة مكة الأولى.. المصلون يسمعون دقاتها في المسجد الحرام

المؤسس أمر بوضعها لتلبية الحاجة لمعرفة أوقات أداء النسك

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,678

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة لـ"ساعة مكة الأولى" التي أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بوضعها لتلبية حاجة المصلين في المسجد الحرام في معرفة الأوقات المرتبطة بأداء المناسك.

وأوضحت الدارة، أن الساعة التي تعتبر ساعة مكة المكرمة وضعت عام 1352ه - 1933م.

وقالت: أمر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بإحضار ساعة كبيرة تشاهد عقاربها من مسافة بعيدة ويسمع صوت دقاتها المصلون في المسجد الحرام، ومن حوله؛ لمّا لاحظ من حاجة المؤقتين الماسة لها، و قد وضعت على دار الحكومة الحميدية.

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