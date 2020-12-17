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وفاة مقيم سوداني .. وإصابة 3 أشخاص في حادثة انهيار سور جامعة المعرفة

توفي مقيم سوداني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في الدرعية اليوم.

ولازالت حتى الآن أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.

وكان الدفاع المدني قد أعلن اليوم 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة والذي توفي في وقت لاحق.

يشار إلى أن الجامعة قد قالت في وقت سابق: تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات.

انهيار سور وسقف مواقف بجامعة المعرفة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة مقيم سوداني .. وإصابة 3 أشخاص في حادثة انهيار سور جامعة المعرفة
سبق

توفي مقيم سوداني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في الدرعية اليوم.

ولازالت حتى الآن أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.

وكان الدفاع المدني قد أعلن اليوم 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة والذي توفي في وقت لاحق.

يشار إلى أن الجامعة قد قالت في وقت سابق: تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
05:43 PM

وفاة مقيم سوداني .. وإصابة 3 أشخاص في حادثة انهيار سور جامعة المعرفة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
557

توفي مقيم سوداني وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة في الدرعية اليوم.

ولازالت حتى الآن أعمال الدفاع المدني جارية بالموقع بتواجد الجهات المعنية.

وكان الدفاع المدني قد أعلن اليوم 4 أشخاص أحدهم حالته حرجة والذي توفي في وقت لاحق.

يشار إلى أن الجامعة قد قالت في وقت سابق: تعرّض السور الخارجي لمبنى الجامعة وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية الحادث، وسنوافيكم بأبرز المستجدات.

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