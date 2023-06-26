رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار
قال: هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.. موثوقية إمداداتنا 99.8%
قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.
وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.
وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%
رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-26
قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.
وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.
وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:54 AM
رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار
قال: هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.. موثوقية إمداداتنا 99.8%
قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.
وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.
وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%