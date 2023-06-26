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رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار

قال: هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.. موثوقية إمداداتنا 99.8%

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.

وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار
سبق

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.

وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:54 AM

رئيس أرامكو: ولي العهد يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار

قال: هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.. موثوقية إمداداتنا 99.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر: إن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يدشن اليوم توسعة مصفاة "إس أويل" بتكلفة 4.2 مليار دولار.

وأضاف وفق قناة "العربية": هناك قلق عالمي حول مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز، وقد رفعنا درجة الاستعداد لضمان موثوقية الإمدادات.

وتابع: نسبة موثوقية إمدادات أرامكو تصل إلى 99.8%

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,243
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,086
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,650
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