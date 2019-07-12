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شاهد من مخرج بيش.. 10 سيارات تصطدم في حادث مروع يخلف إصابات

وقع في موقع تتكرر فيه الحوادث الجماعية وانعدام الرؤية أحد أسباب الحادث

وقع حادث مروري مروع، قبل قليل، في مخرج محافظة بيش الجنوبي باتجاه محافظة صبيا؛ أدى إلى تصادم 10 سيارات ووقوع إصابات، فيما تباشر الجهات الإسعافية والأمنية موقع الحادث.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن انعدام الرؤية كان أحد أسباب الحادث، وقد وقع في موقع تتكرر فيه الحوادث الجماعية بشكل متقطع في مواسم الغبار الشديد؛ لوقوعه في منطقة جرداء وتربة خفيفة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، عن وقوع إصابات في حادث مروري جمع بين العديد من السيارات على طريق مخرج بيش الجنوبي.

وتفصيلاً: قال "الصرخي" لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عند الساعة ٣:١٣ عن وجود تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي، وأن في الموقع مصابين، وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وأضاف: "وعند وصول الفرق تبيَّن وجود ٤ حالات لديهم إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج".

واختتم "الصرخي": "نظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسبب في عدم وضوح الرؤية؛ فإن هيئة الهلال الأحمر السعودي تأمل من سائقي السيارات توخي الحذر، والتقيُّد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته؛ تفادياً لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مخرج بيش.. 10 سيارات تصطدم في حادث مروع يخلف إصابات
سبق

وقع حادث مروري مروع، قبل قليل، في مخرج محافظة بيش الجنوبي باتجاه محافظة صبيا؛ أدى إلى تصادم 10 سيارات ووقوع إصابات، فيما تباشر الجهات الإسعافية والأمنية موقع الحادث.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن انعدام الرؤية كان أحد أسباب الحادث، وقد وقع في موقع تتكرر فيه الحوادث الجماعية بشكل متقطع في مواسم الغبار الشديد؛ لوقوعه في منطقة جرداء وتربة خفيفة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، عن وقوع إصابات في حادث مروري جمع بين العديد من السيارات على طريق مخرج بيش الجنوبي.

وتفصيلاً: قال "الصرخي" لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عند الساعة ٣:١٣ عن وجود تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي، وأن في الموقع مصابين، وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وأضاف: "وعند وصول الفرق تبيَّن وجود ٤ حالات لديهم إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج".

واختتم "الصرخي": "نظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسبب في عدم وضوح الرؤية؛ فإن هيئة الهلال الأحمر السعودي تأمل من سائقي السيارات توخي الحذر، والتقيُّد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته؛ تفادياً لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق".

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
05:31 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
08:58 PM

شاهد من مخرج بيش.. 10 سيارات تصطدم في حادث مروع يخلف إصابات

وقع في موقع تتكرر فيه الحوادث الجماعية وانعدام الرؤية أحد أسباب الحادث

A A A
محمد المواسي - جازان
6
10,630

وقع حادث مروري مروع، قبل قليل، في مخرج محافظة بيش الجنوبي باتجاه محافظة صبيا؛ أدى إلى تصادم 10 سيارات ووقوع إصابات، فيما تباشر الجهات الإسعافية والأمنية موقع الحادث.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن انعدام الرؤية كان أحد أسباب الحادث، وقد وقع في موقع تتكرر فيه الحوادث الجماعية بشكل متقطع في مواسم الغبار الشديد؛ لوقوعه في منطقة جرداء وتربة خفيفة.

وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ"سبق"، عن وقوع إصابات في حادث مروري جمع بين العديد من السيارات على طريق مخرج بيش الجنوبي.

وتفصيلاً: قال "الصرخي" لـ"سبق": "تلقت غرفة العمليات، مساء اليوم الجمعة، بلاغاً عند الساعة ٣:١٣ عن وجود تصادم عدة سيارات على مدخل بيش الجنوبي، وأن في الموقع مصابين، وعلى الفور تم توجيه ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث".

وأضاف: "وعند وصول الفرق تبيَّن وجود ٤ حالات لديهم إصابات ما بين متوسطة إلى بسيطة؛ تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج".

واختتم "الصرخي": "نظرًا لحلول موسم الغبار بالمنطقة الذي يتسبب في عدم وضوح الرؤية؛ فإن هيئة الهلال الأحمر السعودي تأمل من سائقي السيارات توخي الحذر، والتقيُّد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته؛ تفادياً لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق".

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