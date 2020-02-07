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دراسة سعودية تتصدر أكثر المقالات العلمية شهرة لعام ٢٠١٩ في أرقى المجلات الأمريكية

أعدها الطبيب السعودي عائض القحطاني عن الجهاز الهضمي

أكدت مجلة الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي المرموقة، أن الدراسة السعودية المنشورة بالمجلة تعد أكثر المقالات العلمية شهرة من بين كل المقالات العلمية التي نشرتها المجلة لعام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن الدراسة هي الأكثر خبرة عن عمليات كرمشة المعدة، والتي أجراها البروفيسور عائض القحطاني.

وبينت هذه الدراسة الكثير من الجوانب عن خياطة المعدة بالمنظار أو ما يسمى بالكراسة، فيما يتعلق بمقدار الوزن المتوقع خسارته، والتحضير للعملية وطريقة إجرائها والأدوية التي يحتاجها من أجرى هذه العملية، والمتابعة خلال السنتين الأوليين بعد إجرائها، وإمكانية إزالة الخيوط في أي وقت، وأمور أخرى تتعلق بهذا الإجراء غير الجراحي لإنزال الوزن.

الجدير بالذكر أن هذه المجلة هي من أرقى المجلات في مجال الجهاز الهضمي، ولا تنشر إلا الأوراق العلمية عالية المستوى والمنهجية العلمية الرصينة، التي تخضع لمراجعة دقيقة من خبراء في المجال.

وذكر الدكتور القحطاني أن هذا يدل على تقدم الطب في المملكة، والريادة التي تتمتع بها النوويات الصحية بالمملكة، ومكانة الطبيب السعودي وكفاءته إكلينيكياً وبحثياً.

https://twitter.com/gie_journal/status/1217514172579110912?s=21

الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي البروفيسور عائض القحطاني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دراسة سعودية تتصدر أكثر المقالات العلمية شهرة لعام ٢٠١٩ في أرقى المجلات الأمريكية
سبق

أكدت مجلة الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي المرموقة، أن الدراسة السعودية المنشورة بالمجلة تعد أكثر المقالات العلمية شهرة من بين كل المقالات العلمية التي نشرتها المجلة لعام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن الدراسة هي الأكثر خبرة عن عمليات كرمشة المعدة، والتي أجراها البروفيسور عائض القحطاني.

وبينت هذه الدراسة الكثير من الجوانب عن خياطة المعدة بالمنظار أو ما يسمى بالكراسة، فيما يتعلق بمقدار الوزن المتوقع خسارته، والتحضير للعملية وطريقة إجرائها والأدوية التي يحتاجها من أجرى هذه العملية، والمتابعة خلال السنتين الأوليين بعد إجرائها، وإمكانية إزالة الخيوط في أي وقت، وأمور أخرى تتعلق بهذا الإجراء غير الجراحي لإنزال الوزن.

الجدير بالذكر أن هذه المجلة هي من أرقى المجلات في مجال الجهاز الهضمي، ولا تنشر إلا الأوراق العلمية عالية المستوى والمنهجية العلمية الرصينة، التي تخضع لمراجعة دقيقة من خبراء في المجال.

وذكر الدكتور القحطاني أن هذا يدل على تقدم الطب في المملكة، والريادة التي تتمتع بها النوويات الصحية بالمملكة، ومكانة الطبيب السعودي وكفاءته إكلينيكياً وبحثياً.

https://twitter.com/gie_journal/status/1217514172579110912?s=21

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
08:39 PM

دراسة سعودية تتصدر أكثر المقالات العلمية شهرة لعام ٢٠١٩ في أرقى المجلات الأمريكية

أعدها الطبيب السعودي عائض القحطاني عن الجهاز الهضمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مجلة الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي المرموقة، أن الدراسة السعودية المنشورة بالمجلة تعد أكثر المقالات العلمية شهرة من بين كل المقالات العلمية التي نشرتها المجلة لعام ٢٠١٩، مشيرة إلى أن الدراسة هي الأكثر خبرة عن عمليات كرمشة المعدة، والتي أجراها البروفيسور عائض القحطاني.

وبينت هذه الدراسة الكثير من الجوانب عن خياطة المعدة بالمنظار أو ما يسمى بالكراسة، فيما يتعلق بمقدار الوزن المتوقع خسارته، والتحضير للعملية وطريقة إجرائها والأدوية التي يحتاجها من أجرى هذه العملية، والمتابعة خلال السنتين الأوليين بعد إجرائها، وإمكانية إزالة الخيوط في أي وقت، وأمور أخرى تتعلق بهذا الإجراء غير الجراحي لإنزال الوزن.

الجدير بالذكر أن هذه المجلة هي من أرقى المجلات في مجال الجهاز الهضمي، ولا تنشر إلا الأوراق العلمية عالية المستوى والمنهجية العلمية الرصينة، التي تخضع لمراجعة دقيقة من خبراء في المجال.

وذكر الدكتور القحطاني أن هذا يدل على تقدم الطب في المملكة، والريادة التي تتمتع بها النوويات الصحية بالمملكة، ومكانة الطبيب السعودي وكفاءته إكلينيكياً وبحثياً.

https://twitter.com/gie_journal/status/1217514172579110912?s=21

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