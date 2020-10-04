"ترامب" غاضب من كبير موظفي البيت الأبيض.. ما السبب؟

مصدران مطلعان أكدا موقف الرئيس منه

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز؛ بعدما ناقض الأخير تقييم الدكتور شون كونلي، طبيب "ترامب"، حول الحالة الصحية للرئيس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبين المصدران أن "ميدوز" هو المصدر الذي تحدث للصحفيين، دون كشف اسمه بعد المؤتمر الصحفي لـ"كونلي" حول صحة الرئيس أمس، وأنه قدم تقييماً أكثر خطورة حول صحة الرئيس، عما قدمه "كونلي" في المؤتمر.

ونشر التقييم أولاً منسوباً إلى مصدر مسؤول مطلع عن حالة الرئيس دون ذكر اسمه، وبعدها حددت صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "أسوشيتدبرس" أن هذا المسؤول هو كبير موظفي البيت الأبيض.