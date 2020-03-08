مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
لامرأة تبلغ من العمر 48 عاماً جاءت من إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً نُقلت إلى المستشفى، أمس السبت، بعد أن جاءت من إيطاليا.
وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار.. بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمّى وسعال ووهن عام".
فيروس كورونا الجديد
مولدوفا
مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-08
أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً نُقلت إلى المستشفى، أمس السبت، بعد أن جاءت من إيطاليا.
وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار.. بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمّى وسعال ووهن عام".
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:57 AM
مولدوفا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
لامرأة تبلغ من العمر 48 عاماً جاءت من إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا، تسجيل أول حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن المصابة وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً نُقلت إلى المستشفى، أمس السبت، بعد أن جاءت من إيطاليا.
وأضاف البيان "نُقلت الحالة من المطار.. بالتهاب رئوي وقصور تنفسي حاد وحمّى وسعال ووهن عام".