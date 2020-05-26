إصابة 3 نساء بشظايا مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على جازان

نقلن للمستشفى وحالاتهن الصحية مستقرة.. وجارٍ مباشرة الإجراءات المعتمدة

أُصيبت 3 نساء إثر سقوط شظايا مقذوف عسكري، أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية بجازان.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان؛ ما أدى لسقوط شظايا من المقذوف، وتضرُّر منزل، وإصابة ثلاث نساء بإصابات خفيفة؛ تم نقلهن للمستشفى، وحالاتهن الصحية مستقرة. وقد تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.