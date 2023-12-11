شاهد.. أهالي "كساب أضم" يفتحون عقبة "الغلَق" على نفقتهم الخاصة

بعد إغلاقها منذ 10 سنوات من قِبل إحدى الشركات

اضطر عدد من سكان قرية كساب التابعة لمحافظة أضم، إلى فتح عقبة الغلَق التي تربطهم بمركز حقال، على حسابهم الخاص، بعدما أوقفت إحدى الشركات لتنفيذ طريق سفوح الجبال سفلتتها والعمل فيها قبل نحو عشر سنوات.

وقد بدأ عدد من سكان قرية كساب، اليوم، وتيرة العمل في فتح العقبة، ويبلغ طولها 12 كم، مستعينين بمعدات ثقيلة من خارج المنطقة، على حسابهم الخاص، لفتح أجزاء من العقبة، والتي ظلت مغلقة على مدى 10 سنوات، دون الاستفادة منها.

وقال الأهالي إن الخطوة التي أقدموا عليها، والمتمثلة في فتح العقبة على نفقتهم الخاصة، والتي قد تكلفهم آلاف الريالات، جاءت بعد أن بُحّت أصواتهم في المطالبة بفتح العقبة لدى الجهات المختصة على مدى عقد من الزمن، ولكن دون جدوى.

وكانت "سبق" نشرت معاناة سكان قرية كساب التابعة لمحافظة أضم، قبل نحو شهرين، في تقرير تحت عنوان":" عقبة الغلق" بمكة مغلقة منذ 10 سنوات وأهالي قرية "كساب" يطالبون بفتحها "، حيث طالب الأهالي، وزارة النقل، بضرورة فتح عقبة الغلَق التي تربطهم بمركز حقال، لافتين إلى أنها مغلقة منذ عشر سنوات، بعد أن تم إيقاف مشروع السفلتة فيها من قبل إحدى الشركات المتعهدة في تنفيذ طريق سفوح الجبال، دون سابق إنذار.