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بدء تركيب 500 عمود إنارة لمركز وقرى بلدية الشقيق

لرفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي للمدينة

بدأت بلدية مركز الشقيق تركيب 500 عمود إنارة جديد في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة في المركز.

يأتي ذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي لمدينة الشقيق والقرى التابعة لها.

وتعتبر الشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان، وتنفذ البلدية بها مشاريع الإنارة في عدد من المواقع موزعة على المركز والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف: إنه جرى تركيب 105 أعمدة إنارة بطريق المرسى والطريق الجديد المؤدي للواجهة البحرية، بالإضافة إلى تركيب 300 عمود بطريق الأمير محمد بن ناصر وطريق أبي بكر الصديق.

وجرى إطلاق التيار الكهربائي لقرابة 70 عمودًا منها، لإبراز المشهد الجمالي لمركز الشقيق.

كما تم تركيب 95 عمودًا بقرية الشعف التابعة للمركز، وإطلاق التيار الكهربائي بها.

وقال المهندس "عطيف": إن البلدية تعمل حاليًّا على تركيب وتشغيل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة داخل المراكز والقرى التابعة له، لتعزيز مكانة المركز كواجهة سياحية، وتزيين مداخله؛ لإظهاره في أجمل صورة وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940، أو عبر قنوات الأمانة التفاعلية الخاصة بالبلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بدء تركيب 500 عمود إنارة لمركز وقرى بلدية الشقيق
سبق

بدأت بلدية مركز الشقيق تركيب 500 عمود إنارة جديد في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة في المركز.

يأتي ذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي لمدينة الشقيق والقرى التابعة لها.

وتعتبر الشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان، وتنفذ البلدية بها مشاريع الإنارة في عدد من المواقع موزعة على المركز والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف: إنه جرى تركيب 105 أعمدة إنارة بطريق المرسى والطريق الجديد المؤدي للواجهة البحرية، بالإضافة إلى تركيب 300 عمود بطريق الأمير محمد بن ناصر وطريق أبي بكر الصديق.

وجرى إطلاق التيار الكهربائي لقرابة 70 عمودًا منها، لإبراز المشهد الجمالي لمركز الشقيق.

كما تم تركيب 95 عمودًا بقرية الشعف التابعة للمركز، وإطلاق التيار الكهربائي بها.

وقال المهندس "عطيف": إن البلدية تعمل حاليًّا على تركيب وتشغيل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة داخل المراكز والقرى التابعة له، لتعزيز مكانة المركز كواجهة سياحية، وتزيين مداخله؛ لإظهاره في أجمل صورة وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940، أو عبر قنوات الأمانة التفاعلية الخاصة بالبلدية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
07:49 PM

بدء تركيب 500 عمود إنارة لمركز وقرى بلدية الشقيق

لرفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي للمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت بلدية مركز الشقيق تركيب 500 عمود إنارة جديد في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة في المركز.

يأتي ذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات وإبراز المظهر الجمالي لمدينة الشقيق والقرى التابعة لها.

وتعتبر الشقيق البوابة الشمالية لمنطقة جازان، وتنفذ البلدية بها مشاريع الإنارة في عدد من المواقع موزعة على المركز والقرى التابعة له.

وقال رئيس البلدية المهندس ناصر بن أحمد عطيف: إنه جرى تركيب 105 أعمدة إنارة بطريق المرسى والطريق الجديد المؤدي للواجهة البحرية، بالإضافة إلى تركيب 300 عمود بطريق الأمير محمد بن ناصر وطريق أبي بكر الصديق.

وجرى إطلاق التيار الكهربائي لقرابة 70 عمودًا منها، لإبراز المشهد الجمالي لمركز الشقيق.

كما تم تركيب 95 عمودًا بقرية الشعف التابعة للمركز، وإطلاق التيار الكهربائي بها.

وقال المهندس "عطيف": إن البلدية تعمل حاليًّا على تركيب وتشغيل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة داخل المراكز والقرى التابعة له، لتعزيز مكانة المركز كواجهة سياحية، وتزيين مداخله؛ لإظهاره في أجمل صورة وتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية.

ودعا رئيس البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم العبث بالمرافق العامة وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو مخالفات أو شكاوى عبر مركز 940، أو عبر قنوات الأمانة التفاعلية الخاصة بالبلدية.

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